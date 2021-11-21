Премьер-министр Польши допустил закрытие границ с Белоруссией из-за мигрантов

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил закрытие границ с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами. Об этом он заявил в воскресенье, 21 ноября, после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в воскресенье в Таллине.

По его словам, польские власти думают над более серьезными экономическими санкциями, в том числе над закрытием польско-белорусской границы со стороны Польши. Моравецкий утверждает, что Польша готова на подобные шаги для того, чтобы оказать экономическое давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Однако министр выразил надежду на то, что сам президент Белоруссии сможет разрешить кризис на границе, чтобы избежать ухудшения положения дел.

— Мы хотим дать шанс Лукашенко сделать шаг назад и довести до возвращения мигрантов в страны происхождения. В первую очередь мы закрыли переход в «Кузнице», — передает слова Моравецкого РИА Новости.

До этого министр иностранных дел (МИД) Польши Марчин Пшидач заявил, что российские власти пытаются увеличить миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

14 ноября около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши через границу с Белоруссией. Правоохранителям удалось задержать 22 из них.

15 ноября группы нелегальных мигрантов начали покидать стихийный лагерь, организованный на границе Белоруссии и Польши.

16 ноября сотрудники силовых структур Польши применили водометы и светошумовые гранаты против групп нелегальных беженцев на белорусско-польской границе. По информации очевидцев, мигранты начали проламывать ограждение, из-за чего пограничники применили силу.

19 ноября сообщалось, что британские военные прибыли на польско-белорусскую границу, чтобы оказать помощь Вооруженным силам Польши в борьбе с миграционным кризисом. Их присутствие согласовано в рамках Расширенного передового присутствия НАТО.