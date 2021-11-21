Песков прокомментировал снимок Эрдогана с картой тюркского мира

Фото: Администрация президента РФ

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган показал подаренную ему карту тюркского мира. Однако на ней не отмечен центр, который расположен на Алтае. Об этом с сожалением заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье, 21 ноября.

Он отметил, что в Турции восхваляют идеи тюркского единства, и это совершенно нормально.

— Я, единственное что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Это я как тюрколог говорю, — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, именно на Алтае находится родина тюрков.

17 ноября стало известно, что глава Партии национального движения Турции Девлет Бахчели на встрече с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом подарил ему карту тюркского мира, в который включена значительная часть российской территории.

В «тюркский мир» вошли часть регионов юга РФ, Восточная Сибирь, Балканы, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, часть территорий Монголии и Ирана.