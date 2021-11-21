Два человека пострадали при столкновении двух иномарок в Новой Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

26-й километр Киевского шоссе Карта всех событий

В Новой Москве вечером в воскресенье, 21 ноября, произошла авария с участием двух иномарок. На 26-м километре Киевского шоссе столкнулись BMW и Kia.

В результате ДТП пострадали два человека. По предварительной информации, одного пострадавшего зажало в автомобиле.

В настоящее время обстоятельства и причины аварии выясняются, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавший в ДТП на Кутузовском проспекте водитель рассказал о моменте аварии. Дорожная авария на Кутузовском проспекте в Москве произошла 20 ноября. В результате происшествия на месте погиб блогер Саид Губденский. Водитель автомобиля Mercedes Владимир Шатун, который получил травмы из-за ДТП, раскрыл подробности случившегося.