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Два человека пострадали при столкновении двух иномарок в Новой Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Два человека пострадали при столкновении двух иномарок в Новой Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
26-й километр Киевского шоссе Карта всех событий

В Новой Москве вечером в воскресенье, 21 ноября, произошла авария с участием двух иномарок. На 26-м километре Киевского шоссе столкнулись BMW и Kia.

В результате ДТП пострадали два человека. По предварительной информации, одного пострадавшего зажало в автомобиле.

В настоящее время обстоятельства и причины аварии выясняются, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавший в ДТП на Кутузовском проспекте водитель рассказал о моменте аварии. Дорожная авария на Кутузовском проспекте в Москве произошла 20 ноября. В результате происшествия на месте погиб блогер Саид Губденский. Водитель автомобиля Mercedes Владимир Шатун, который получил травмы из-за ДТП, раскрыл подробности случившегося.

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