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Пострадавший в ДТП на Кутузовском проспекте водитель рассказал о моменте аварии

Виктория Сикерина

Происшествия
Пострадавший в ДТП на Кутузовском проспекте водитель рассказал о моменте аварии
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 31 Карта всех событий

Дорожная авария на Кутузовском проспекте в Москве произошла 20 ноября. В результате происшествия на месте погиб блогер Саид Губденский. Водитель автомобиля Mercedes Владимир Шатун, который получил травмы из-за ДТП, раскрыл подробности случившегося.

Автомобилист отметил, что машина марки BMW неслась с огромной скоростью перед столкновением.

Вылетела навстречу машина, я попытался экстренное торможение применить, но не успел. Летел BMW с бешеной скоростью, — передает Telegram-канал «РЕН ТВ Новости» слова мужчины.

Смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

20 ноября в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что мужчина за рулем BMW шестой серии во время движения по направлению в область по Кутузовскому проспекту выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.

В результате от полученных травм водитель BMW скончался на месте, пассажир автомобиля умер по дороге в больницу. Погибшим водителем оказался блогер Саид Губденский, пассажиром — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

20 ноября стало известно, что блогер Саид Губденский неоднократно попадался на нарушении правил дорожного движения (ПДД) и даже был лишен водительских прав.

Автомобили столкнулись возле дома № 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК. Из-за этого движение в сторону центра Москвы было ограничено и осуществлялось по полосе встречного движения.

Позже в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что движение на Кутузовском проспекте полностью восстановили.

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