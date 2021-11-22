Пожар потушили на площади 300 «квадратов» в хостеле на юго-востоке столицы
Пожар площадью 300 квадратных метров в хостеле на Волгоградском проспекте полностью ликвидировали в 00:57. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 22 ноября.
— Ликвидация пожара, — рассказал источник «ВМ».
Три человека пострадали при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы.
Из-за пожара перекрыто движение по дублеру Волгоградского проспекта в направлении ТТК. На месте работают оперативные службы города. Затруднений движения на прилегающих улицах нет.
В оперативную дежурную часть ГУ МЧС России по Москве в воскресенье ночью, 21 ноября, сообщили о загорании здания на юго-востоке Москвы. Пожар случился на Волгоградском проспекте, 32, корпус 8.
По прибытию пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что происходит загорание на первом этаже в трехэтажном административном здании. Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к спасению людей и ликвидации пожара. В ходе проведения аварийно-спасательных работ московские огнеборцы спасли из горящего здания 15 человек. Всех спасенных передали врачам для осмотра.
Прокуратура начала проверку.