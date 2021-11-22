Экипаж корабля «Академик Иоффе» отправили в Калининград

Фото: Администрация президента России

Всех участников научной экспедиции, которые находились на задержанном в Дании корабле «Академик Иоффе», переместили на другой корабль и отправили в калининградский порт. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

— Все участники научной экспедиции перемещены с научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» на борт «Академика Николая Страхова» и направляются в порт Калининграда, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Накануне капитан российского корабля «Академик Иоффе» рассказал о ситуации на корабле. По его словам, после задержания он находился в порту Скаген. В составе экипажа — 61 человек. Состояние здоровья каждого из них оценивалось как хорошее. Кроме того, экипаж находился в контакте с Минобрнауки России и поддерживал связь с российским посольством в Дании.

4 ноября в посольстве России сообщили о задержании «Академика Иоффе» в Дании. Корабль, как подчеркивается, плавает под флагом России и принадлежит государству. Дипломатическая миссия передала в МИД России копии судебных решений, благодаря которым было произведено задержание.

Иск к кораблю подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. из-за предыдущей коммерческой деятельности корабля.