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Военный суд перевел под домашний арест офицера ФСБ Кравченко, обвиняемого в мошенничестве

Илья Ашуров

Происшествия
Военный суд перевел под домашний арест офицера ФСБ Кравченко, обвиняемого в мошенничестве
Фото: Пресс-служба суда

Суд смягчил меру пресечения начальнику шестого отдела управления авиации ФСБ Юрию Кравченко, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве почти на 63,5 миллиона рублей. Его перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на 235-й Гарнизонный военный суд.

По данным агентства, ходатайство о смягчении меры пресечения Кравченко подал следователь. Это связано с тем, что обвиняемый дал «развернутые пояснения» по вопросам, которые интересовали следствие.

— Суд изменил меру пресечения и перевел Кравченко из СИЗО под домашний арест. Он запретил обвиняемому общаться со свидетелями, обвиняемыми, иными лицами из числа участников судопроизводства, — цитирует своего собеседника ТАСС.

Добавляется, что в период домашнего ареста Кравченко также запрещено общаться со СМИ и своими коллегами из управления авиации ФСБ, а также получать почтово-телеграфные отправления.

Также в суде заявили об освобождении из СИЗО другого фигуранта дела — заместителя генерального директора ООО «АсСтрой» Вазгена Бабаханяна. Ему в качестве меры пресечения избрали запрет определенных действий.

Еще два фигуранта данного дела остаются под стражей — заместитель начальника шестого отдела управления авиации ФСБ Артем Сохин и офицер этого подразделения Сергей Романов.

Дело офицеров управления авиации ФСБ

В конце июня 2021 года Гарнизонный военный суд арестовал на два месяца троих офицеров 6-го отдела управления авиации ФСБ по обвинению в мошенничестве почти на 63,5 миллиона рублей. Под стражей оказались Юрий Кравченко, его заместитель Артем Сохин и один из офицеров этого подразделения Сергей Романов.

Всем троим военнослужащим предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2017–2019 годах они подписали контракты с фирмой «АсСтрой», которая занимается поставкой техники и оборудования воинским частям. Данная компания должна была поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов, но эти обязательства не были выполнены.

Сами арестованные военнослужащие свою вину отрицают. Согласно их версии, все условия контракта были выполнены, и сборно-разборный складской комплекс, деньги на который следствие считает украденными, построен и функционирует, сообщает газета «Коммерсантъ».

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