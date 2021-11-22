Минздрав Белоруссии опроверг информацию о вспышке COVID-19 среди мигрантов

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В Министерстве здравоохранения Белоруссии заявили, что информация о якобы вспышке коронавируса среди мигрантов на польско-белорусской границе является недостоверной. Об этом в понедельник, 22 ноября, говорится в Telegram-канале ведомства.

— Вспышка COVID-19 в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе — фейк, — отметили в министерстве.

По данным ведомства, в настоящее время в больнице Гродно находится только один мигрант с коронавирусом.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

14 ноября около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши через границу с Белоруссией. Правоохранителям удалось задержать 22 из них.

15 ноября группы нелегальных мигрантов начали покидать стихийный лагерь, организованный на границе Белоруссии и Польши.

16 ноября сотрудники силовых структур Польши применили водометы и светошумовые гранаты против групп нелегальных беженцев на белорусско-польской границе. По информации очевидцев, мигранты начали проламывать ограждение, из-за чего пограничники применили силу.

19 ноября сообщалось, что британские военные прибыли на польско-белорусскую границу, чтобы оказать помощь Вооруженным силам Польши в борьбе с миграционным кризисом. Их присутствие согласовано в рамках Расширенного передового присутствия НАТО.