Суд назначил 1,5 года исправительных работы парню, насмерть сбившему своего брата в Балашихе

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Россия, Московская область, Балашиха Карта всех событий

Суд признал виновным в причинении смерти по неосторожности 24-летнего молодого человека, который в апреле этого года насмерть сбил своего брата, записывая ролик для соцсетей. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено 1,5 года исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка ежемесячно в доход государства, — заключила собеседница «ВМ».

Инцидент, о котором идет речь, произошел 25 апреля в подмосковной Балашихе. Молодые люди вели прямой эфир своего автомобильного шоу в одной из социальных сетей. В какой-то момент один из братьев должен был выполнить сложный трюк на автомобиле ВАЗ, однако случайно совершил наезд на своего родственника. Последний от полученных травм скончался на месте.

Тогда же правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

До этого суд назначил 15 суток административного ареста блогеру Дмитрию Разбакову, который в этом месяце пробежался по машине ДПС с дымовой шашкой в руках. На молодого человека составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».