Два автомобиля столкнулись на 21-м километре внешней стороны МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 21-й километр Карта всех событий

ДТП с двумя машинами произошло на внешней стороне 21-го километра МКАД перед развязкой с Бесединским шоссе. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение осуществляется по пяти полосам из шести. Будьте внимательны, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на месте аварии работают экстренные службы города.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе наезды на пешеходов почти на 26 процентов превысили количество столкновений. Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходного перехода.