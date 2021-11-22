«Дикие политики»: Лукашенко предупредил Польшу о последствиях угроз Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил «диких», по его словам, польских политиков о последствиях их угроз в адрес республики.

— Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши, — цитирует главу государства БелТА.

Лукашенко также прокомментировал заявления Польши о возможном закрытии железнодорожного пограничного перехода. По его словам, если переход будет перекрыт, то решать вопрос с мигрантами будут жители Донбасса, через который пойдут беженцы. Местных жителей региона Лукашенко назвал «резкими ребятами».

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил закрытие границ с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами. По его словам, польские власти думают над более серьезными экономическими санкциями, в том числе над закрытием польско-белорусской границы со стороны Польши. Моравецкий утверждает, что Польша готова на подобные шаги для того, чтобы оказать экономическое давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

14 ноября около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши через границу с Белоруссией. Правоохранителям удалось задержать 22 из них.

15 ноября группы нелегальных мигрантов начали покидать стихийный лагерь, организованный на границе Белоруссии и Польши.

16 ноября сотрудники силовых структур Польши применили водометы и светошумовые гранаты против групп нелегальных беженцев на белорусско-польской границе. По информации очевидцев, мигранты начали проламывать ограждение, из-за чего пограничники применили силу.

19 ноября сообщалось, что британские военные прибыли на польско-белорусскую границу, чтобы оказать помощь Вооруженным силам Польши в борьбе с миграционным кризисом. Их присутствие согласовано в рамках Расширенного передового присутствия НАТО.