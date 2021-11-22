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Песков прокомментировал законопроект, запрещающий упоминать национальности преступников в СМИ

Полина Долганова

Общество
Песков прокомментировал законопроект, запрещающий упоминать национальности преступников в СМИ
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 22 ноября, прокомментировал законопроект, запрещающий упоминать национальности преступников в средствах массовой информации.

По его словам, закону пока рано давать какие-либо оценки.

— Внесен документ, еще предстоит работа в профильных комитетах и так далее, пока это не тема нашей повестки дня, — цитирует представителя Кремля RT.

Парламент Чечни внес в Государственную думу законопроект, согласно которому в СМИ запрещается называть национальность преступников. Соответствующий документ в понедельник, 22 ноября, был обнародован в цифровой базе данных палаты.

По мнению авторов законопроекта, такой запрет поможет сохранить межнациональное согласие между странами. Кроме того, распространение информации о национальности правонарушителей может расцениваться как оскорбление национальных и религиозных чувств граждан, которые чтят закон.

7 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что необоснованные нападки на жителей Кавказа в социальных сетях необходимо остановить, чтобы не задевать национальные и религиозные чувства миллионов россиян.

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