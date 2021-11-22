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Движение на 21-м километре МКАД восстановили после ДТП с двумя машинами

Илья Ашуров

Происшествия
Движение на 21-м километре МКАД восстановили после ДТП с двумя машинами
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 21-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

На внешней стороне 21-го километра МКАД восстановили движение после ДТП с участием двух машин. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

Днем 22 ноября два автомобиля столкнулись на внешней стороне 21-го километра МКАД перед развязкой с Бесединским шоссе. Из-за аварии движение временно осуществлялось по пяти полосам из шести.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе наезды на пешеходов почти на 26 процентов превысили количество столкновений. Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходного перехода.

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