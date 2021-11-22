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Эксперт объяснил, зачем хотят отменить декларации 3-НДФЛ

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, зачем хотят отменить декларации 3-НДФЛ
Фото: nalog.ru

Налоговая служба запланировала отказ от деклараций 3-НДФЛ. Глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что общая стратегия направлена на то, чтобы деклараций не было вообще, но это зависит от доступа налоговиков к данным.

Владимир Саськов, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, какие изменения ждут россиян в сфере налогообложения.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Налоговая служба запланировала отказ от деклараций 3-НДФЛ

— Система отмены 3-НДФЛ начинает развиваться. Мы знаем, что фактически в ряде случаев не надо подавать декларацию при получении инвестиционных и имущественных вычетов. Руководитель службы объявил, что у нас 14 миллионов подач деклараций 3-НДФЛ, а это две категории людей: получение дохода от продажи имущества и получение вычетов. На сегодня порядок получения вычетов отработан, но не все банки вошли в систему соглашений, поэтому небольшое количество лиц все же воспользовались. При этом список банков будет расширяться. Что касается доходов, то, безусловно, налоговая не имеет доступа к информации по всем доходам. Информация движения средств по счетам ограничена. Человек должен дать свое согласие на то, чтобы налоговые органы смотрели за счетами, — объяснил эксперт.

Также он отметил, что механизм отмены деклараций будет разрабатываться до 2024 года.

Ранее экономисты оценили решение налоговой отказаться от формы 3-НДФЛ.

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