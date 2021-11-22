Суд оштрафовал петербуржца, устроившего пикет в костюме Гринча

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Петербурге суд оштрафовал на 20 тысяч рублей двух жителей города, которые участвовали в несанкционированном пикете. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, 19 ноября двое мужчин устроили пикет на Большой Морской улице, не подав соответствующее уведомление в органы исполнительной власти города. Во время мероприятия один из мужчин был одет в костюм Гринча, а на его лице была маска, изображающая лицо губернатора Александра Беглова.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Рядом с Гринчем находилась черная сумка, в которой лежали макеты денежных купюр. Второй мужчина доставал эти «деньги» из сумки и вкладывал в рукав своего сообщника.

Суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей обоим мужчинам, заключили в пресс-службе.

До этого суд в Петербурге приговорил к девяти годам колонии мужчину, который насмерть забил кипятильником своего сокамерника в СИЗО. Теперь в общей сложности ему предстоит отсидеть 11 лет.