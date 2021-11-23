Врач рассказал, какую прививку нужно сделать до зимы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вирус гриппы будет угрожать россиянам в начале зимы. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Он напомнил, что обычно повышение числа пациентов с респираторными инфекциями идет поздней осенью и в начале зимы.

— Мы всегда знаем, что происходит подъем гриппа, потом начинаются школьные каникулы, идет небольшое снижение. После возвращения школьников происходит небольшая задержка, и опять подъем заболеваемости гриппом, — рассказал Малышев. в интервью радио Sputnik.

Инфекционист уверен, что пока этого не произошло — необходимо сделать прививку от гриппа.

1/3 2/3 3/3

До этого специалисты Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщили, что ограничений для одновременной вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции нет.

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привиться от гриппа всех переболевших коронавирусом россиян. Она отметила, что в этом году грипп пришел в Россию в конце августа, это очень рано, так как в прошлом году жители России не сталкивались с вирусом и иммунитет не формировался.