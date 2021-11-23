Водитель не справился с управлением на 32-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 32-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 32-го километра МКАД произошло ДТП с участием одного автомобиля. Водитель не справился с управлением и наехал на препятствие. Также отмечается, что он выехал на проезжую часть. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение осуществляется по трем полосам из пяти, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В пресс-службе ведомства также уточнили, что на месте аварии работают экстренные службы города.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе наезды на пешеходов почти на 26 процентов превысили количество столкновений. Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходного перехода.