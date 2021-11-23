На Камчатке людям с антителами будут выдавать справки, аналогичные QR-кодам

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На Камчатке приравняли людей с высоким титром антител к привитым и официально переболевшим. Об этом во вторник, 23 ноября, пишет РИА Новости.

Сообщается, что гражданам с большим количеством антител будут выдавать специальные справки, которые похожи по своей функции на QR-код о вакцинации.

12 ноября стало известно, что такую же систему внедрили в Чувашии. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев. Он сослался на слова главы Минздрава Михаила Мурашко, который заявил о достаточности 300–500 единиц антител для защиты от COVID-19. Анализы будут проверять специальные аккредитованные медицинские организации.

22 ноября более 500 человек высадили из общественного транспорта в Казани из-за отсутствия у них QR-кодов о вакцинации. Это произошло утром в понедельник, 22 ноября. Кроме того, в городе также задержали трамвай, пассажир которого не хотел показывать QR-код и покидать транспорт. Нарушитель порядка вызвал полицию и пытался пожаловаться на незаконные действия кондуктора. В казанском метро многие пассажиры продолжают прятаться от контролеров из-за необходимости показывать QR-код.