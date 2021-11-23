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Свыше 60 тысяч медицинских работников получили новую форму

Виктория Сикерина

Город
Свыше 60 тысяч медицинских работников получили новую форму
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Новую форму получили более 60 тысяч врачей и других медицинских сотрудников городских поликлиник и больниц. Об этом сообщила руководитель столичного Департамента здравоохранения Елена Ефремова во вторник, 23 ноября.

Она отметила, что дизайн одежды разработали на основе пожеланий работников. Каждый из них получил форму с учетом специализации и индивидуальных особенностей.

— Единый экипировочный центр, открытый в этом году, продолжает бесплатно обеспечивать медицинских работников городских больниц и поликлиник красивой, удобной и комфортной форменной одеждой. Это важный, но далеко не единственный способ поддержать наших врачей и медицинских сестер, которые сегодня трудятся ради жизни и здоровья москвичей, — заявила глава ведомства.

Елена Ефремова добавила, что спецодежду можно заказать в дистанционном формате и получить ее быстрее. По словам руководителя департамента, одежду сделали из качественных материалов, это же касается обуви и фурнитуры.

Получить форму можно в Едином экипировочном центре ежедневно с 09:00 до 21:00, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел экипировочный центр работников столичной системы здравоохранения.

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