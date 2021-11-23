Псаки отказалась комментировать информацию об отправке оружия на Украину

Фото: Whitehouse

Представитель Белого дома Джен Псаки отказалась от комментариев по теме возможной отправки Соединенными Штатами оружия на Украину.

Во вторник, 23 ноября, она заявила, что ей нечего сказать по этому поводу, пишет РИА Новости.

Накануне в СМИ появилась информация, что США планируют поставить на Украину американских военных советников и оружие.

22 ноября украинская армия впервые применила в ходе боевых действий в Донбассе противотанковый ракетный комплекс Javelin, созданный в Америке. По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, американские ракетные комплексы вместе с беспилотниками Bayraktar из Турции помогут психологически сдержать напор войск ДНР и ЛНР.

До этого телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.

С аналогичным заявлением выступила и сама Украина. По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) местного Министерства обороны Кирилла Буданова, Россия якобы отправила почти 100 тысяч военных к украинским границам. «Вторжение», по его словам, будет сопровождаться авиаударами, артиллерийскими и бронетанковыми атаками и высадкой десанта на востоке Украины.

13 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что заявления о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину являются алармистскими.