Траурная церемония прощания с Гаркалиным началась в столице

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, Большой Гнездниковский переулок, 10 Карта всех событий

В Учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС) началась траурная церемония прощания с народным артистом РФ Валерием Гаркалиным, наиболее известным по роли в культовой комедии «Ширли-мырли». Об этом сообщили во вторник, 23 ноября, в РИА Новости.

Проблемы со здоровьем артиста начались несколько лет назад. Тогда ему диагностировали сердечный приступ, после чего он проходил лечение во Франции и Израиле. Народный артист РФ Валерий Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока на фоне коронавирусной инфекции в возрасте 67 лет в субботу, 20 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким умершего актера. Глава города отметил, что в сердцах многочисленных учеников, друзей и коллег артиста навсегда останется светлая память о нем.

В тот же день стало известно, что артиста похоронят на Миусском кладбище в Москве.

После сообщалось, что Валерий Гаркалин перед смертью успел составить завещание. Имущество в наследство получат дочь и внук артиста.