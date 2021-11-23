Траурная церемония прощания с Гаркалиным началась в столице
В Учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС) началась траурная церемония прощания с народным артистом РФ Валерием Гаркалиным, наиболее известным по роли в культовой комедии «Ширли-мырли». Об этом сообщили во вторник, 23 ноября, в РИА Новости.
Проблемы со здоровьем артиста начались несколько лет назад. Тогда ему диагностировали сердечный приступ, после чего он проходил лечение во Франции и Израиле. Народный артист РФ Валерий Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока на фоне коронавирусной инфекции в возрасте 67 лет в субботу, 20 ноября.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким умершего актера. Глава города отметил, что в сердцах многочисленных учеников, друзей и коллег артиста навсегда останется светлая память о нем.
В тот же день стало известно, что артиста похоронят на Миусском кладбище в Москве.
После сообщалось, что Валерий Гаркалин перед смертью успел составить завещание. Имущество в наследство получат дочь и внук артиста.