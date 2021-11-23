Косачев: США берут на себя функции прокурора, вводя санкции против «СП-2»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Соединенные Штаты примеряют на себя роль прокурора или судьи, вводя санкции в отношении «Северного потока — 2». При этом США руководствуются внутренним актом об энергетической безопасности. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

— Итак, мир по-американски в общих чертах прорисовывается достаточно четко: говорить можно только то, что соответствует генеральной линии, а вместо международного права действуют внутренние акты США, по которым сам Вашингтон берет на себя функции прокурора, судьи и судебного исполнителя, конфискующего чужое имущество по своему усмотрению, — написал сенатор в Facebook.

Косачев также вспомнил инцидент, при котором Штаты публично осудили президента Болгарии Румена Радева, который назвал Крым российским. По словам сенатора, таким образом Вашингтон разъяснил «основы партийной дисциплины» для Америки и ее союзников.

23 ноября стало известно, что США вводят санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Санкции вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Отмечается, что к компании Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее танкер «Марлин» — собственность, подлежащая блокировке.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».