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Грузовик МАЗ насмерть сбил пешехода на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Грузовик МАЗ насмерть сбил пешехода на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, 3-я Парковая улица Карта всех событий

На востоке столицы грузовой автомобиль МАЗ насмерть сбил пешехода. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел около 11 утра на 3-й Парковой улице. Водитель грузовика сбил человека, который переходил дорогу в неустановленном месте.

— Личность погибшего устанавливается. На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось о ДТП с двумя машинами, которое произошло в районе дома 23, строение 11, на улице Академика Скрябина в столице. Из-за аварии затруднено движение в сторону области, для проезда свободна одна полоса из трех.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе наезды на пешеходов почти на 26 процентов превысили количество столкновений. Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходного перехода.

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