Два автомобиля столкнулись на улице Академика Скрябина в Москве

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академика скрябина 23 с11 Карта всех событий

ДТП с двумя машинами произошло в районе дома 23, строение 11, на улице Академика Скрябина в столице. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Затруднено движение в сторону области, для проезда свободна одна полоса из трех, — говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии работают оперативные службы.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе наезды на пешеходов почти на 26 процентов превысили количество столкновений. Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходного перехода.