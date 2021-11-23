Власти Болгарии не исключают, что число жертв автобусной аварии может увеличиться
Болгарские власти предполагают, что число погибших в результате аварии с туристическим автобусом может увеличиться. Об этом во вторник, 23 ноября, пишет ТАСС.
Туристический автобус с 53 туристами попал в Болгарии в ДТП и загорелся во вторник, 23 ноября. В инциденте погибли 46 человек. При этом жизни семи пострадавших в инциденте ничего не угрожает. Они были доставлены в больницу.
Автобус, зарегистрированный в Республике Северная Македония, разбился на 31-м километре автомагистрали «Струма» рядом с селом Боснек в Перникской области.
По информации телеканала NOVA, трагедия произошла в 02:00 по местному времени.
Власти Болгарии пока рассматривают три основные версии происшествия: мокрая дорога, технические неполадки в автобусе и заснувший водитель.
Агентство БТА уточняет, что туристический автобус направлялся из Турции в Северную Македонию.