Власти Болгарии не исключают, что число жертв автобусной аварии может увеличиться

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Болгарские власти предполагают, что число погибших в результате аварии с туристическим автобусом может увеличиться. Об этом во вторник, 23 ноября, пишет ТАСС.

Туристический автобус с 53 туристами попал в Болгарии в ДТП и загорелся во вторник, 23 ноября. В инциденте погибли 46 человек. При этом жизни семи пострадавших в инциденте ничего не угрожает. Они были доставлены в больницу.

Автобус, зарегистрированный в Республике Северная Македония, разбился на 31-м километре автомагистрали «Струма» рядом с селом Боснек в Перникской области.

По информации телеканала NOVA, трагедия произошла в 02:00 по местному времени.

Власти Болгарии пока рассматривают три основные версии происшествия: мокрая дорога, технические неполадки в автобусе и заснувший водитель.

Агентство БТА уточняет, что туристический автобус направлялся из Турции в Северную Македонию.