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ДТП с грузовиком произошло на 57-м километре МКАД, движение затруднено

Илья Ашуров

Происшествия
ДТП с грузовиком произошло на 57-м километре МКАД, движение затруднено
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, МКАД, 57-й километр Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 57-го километра МКАД. Из-за аварии движение транспорта затруднено. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Судя по опубликованной ведомством фотографии, один из участников ДТП — грузовой автомобиль.

— Движение затруднено по двум полосам, — говорится в сообщении дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы.

До этого сообщалось, что на востоке столицы водитель грузовика сбил человека, который переходил дорогу в неустановленном месте. По данным ГИБДД, инцидент произошел около 11 утра на 3-й Парковой улице.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе наезды на пешеходов почти на 26 процентов превысили количество столкновений. Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходного перехода.

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