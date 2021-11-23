Пассажирка рейса Египет — Самара рассказала о самоубийстве россиянина на борту

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Женщина, которая летела из Египта в Самару во вторник, 23 ноября, рассказала о самоубийстве мужчины на борту самолета.

По ее словам, изначально пассажир, о котором идет речь, сидел с двумя женщинами в носу самолета.

— Как они (женщины — прим. «ВМ») мне рассказали, в какой-то момент он начал трястись, нервничать, перебирать лямку от сумки в руках. Они попросили стюардесс его пересадить от них. Те его пересадили ближе к хвосту самолета, — рассказала очевидица трагедии.

Она уточнила, что мужчина отправился в туалет, как только борт взлетел. Через несколько минут по громкой связи пассажирам объявили, что требуется помощь врача.

Женщина добавила, что после трагедии судно экстренно посадили в Каире. Там оно пробыло пять часов, а затем повторно вылетело в Самару, передает «Курьер. Среда».

Накануне сообщалось, что погибшим оказался автомеханик, которому было 48 лет, он отдыхал в Шарм-эш-Шейхе в одиночестве. Во время отпуска он писал жене о том, что любит ее. Бортпроводницы обнаружили его пропажу через 15 минут после произошедшего.

По информации очевидцев, во время рейса погибший вел себя странно: разговаривал сам с собой и пытался себя успокоить.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.