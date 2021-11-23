Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пассажирка рейса Египет — Самара рассказала о самоубийстве россиянина на борту

Полина Долганова

Общество
Пассажирка рейса Египет — Самара рассказала о самоубийстве россиянина на борту
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Женщина, которая летела из Египта в Самару во вторник, 23 ноября, рассказала о самоубийстве мужчины на борту самолета.

По ее словам, изначально пассажир, о котором идет речь, сидел с двумя женщинами в носу самолета.

— Как они (женщины — прим. «ВМ») мне рассказали, в какой-то момент он начал трястись, нервничать, перебирать лямку от сумки в руках. Они попросили стюардесс его пересадить от них. Те его пересадили ближе к хвосту самолета, — рассказала очевидица трагедии.

Она уточнила, что мужчина отправился в туалет, как только борт взлетел. Через несколько минут по громкой связи пассажирам объявили, что требуется помощь врача.

Женщина добавила, что после трагедии судно экстренно посадили в Каире. Там оно пробыло пять часов, а затем повторно вылетело в Самару, передает «Курьер. Среда».

Накануне сообщалось, что погибшим оказался автомеханик, которому было 48 лет, он отдыхал в Шарм-эш-Шейхе в одиночестве. Во время отпуска он писал жене о том, что любит ее. Бортпроводницы обнаружили его пропажу через 15 минут после произошедшего.

По информации очевидцев, во время рейса погибший вел себя странно: разговаривал сам с собой и пытался себя успокоить.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Читайте также:
Самолеты очевидец Пассажиры
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Отец — основа для семьи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Все мнения
О проекте