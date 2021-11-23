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СК выясняет обстоятельства гибели россиянина на борту самолета, летевшего из Египта

Илья Ашуров

Происшествия
СК выясняет обстоятельства гибели россиянина на борту самолета, летевшего из Египта
Фото: Pixabay

Гражданин России совершил суицид на борту самолета, который летел из египетского Шарм-эш-Шейха в Самару. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом во вторник, 23 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

— Следователи выясняют обстоятельства гибели пассажира рейса из Шарм-эш-Шейха, — заключил собеседник «ВМ».

ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании S7, которая выполняла данный рейс, сообщает, что погибший заперся в туалетной комнате после взлета. Бортпроводников насторожило, что он находился там длительное время и не отвечал.

Позже дверь взломали и обнаружили тело мужчины без сознания. Представшая перед глазами членов экипажа картина указывала, что мужчина покончил с собой.

После этого самолет сел в ближайшем аэропорту, где медики констатировали смерть мужчины.

Погибшим оказался автомеханик, которому было 48 лет, он отдыхал в Шарм-эш-Шейхе в одиночестве. Во время отпуска он писал жене о том, что любит ее. Бортпроводницы обнаружили его пропажу через 15 минут после произошедшего.

По информации очевидцев, во время рейса погибший вел себя странно: разговаривал сам с собой и пытался себя успокоить.

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