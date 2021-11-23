Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии в связи с ДТП

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому в связи с массовой аварией, которая произошла во вторник, 23 ноября.

— Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Туристический автобус с 53 туристами попал в Болгарии в ДТП и загорелся во вторник, 23 ноября, в 02:00 по местному времени. В инциденте погибли 46 человек. При этом жизни семи пострадавших ничего не угрожает. Они были доставлены в больницу.

Автобус, зарегистрированный в Республике Северная Македония, разбился на 31-м километре автомагистрали «Струма» рядом с селом Боснек в Перникской области.

Власти Болгарии пока рассматривают три основные версии происшествия: мокрая дорога, технические неполадки в автобусе и заснувший водитель.

Агентство БТА уточняет, что туристический автобус направлялся из Турции в Северную Македонию.