«Я все сказала»: Алентова сбежала с церемонии прощания с Гаркалиным

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Актриса Вера Алентова оперативно покинула церемонию прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным в Москве.

— Я там все сказала! — ответила она на просьбу журналистов сказать пару слов.

Перед тем, как уйти с церемонии, артистка выступила около гроба покойного. Алентова подчеркнула, что тот был близким человеком в ее семье, отмечает портал «Дни.ру».

Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока на фоне коронавирусной инфекции в возрасте 67 лет в субботу, 20 ноября. Перед смертью он успел составить завещание.

Имущество в наследство получат дочь и внук артиста. Траурная церемония прощания с Гаркалиным прошла во вторник, 23 ноября, в Учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС) в Москве.

После этого его похоронили на Миусском кладбище в Москве рядом с могилой его жены, которая умерла в 2009 году от онкологии. Валерий и Екатерина познакомились, когда будущий актер еще учился в Академии имени Гнесиных. Екатерина там преподавала. Молодые люди несколько лет тайно встречались, а затем зарегистрировали свои отношения.

Супруги счастливо прожили 30 совместных лет. Однако в 2008 году на их долю выпало первое испытание — у артиста случился тяжелый сердечный приступ, после которого он оказался на операционном столе и долго восстанавливался. Екатерина всю себя посвятила уходу за супругом.

Спустя время в ходе супружеского путешествия по Франции у Гаркалина произошел инфаркт. Благодаря заботе жены, которая дежурила у его больничной постели, артисту удалось выкарабкаться.