Эксперты обсудили, зачем нужен реестр токсичного контента в интернете

Фото: Pexels

В России предлагают создать реестр токсичного контента. В него войдет информация о вреде прививок, об ЛГБТ-сообществах, а также о зоофилии и многом другом. Для такого контента должна быть предусмотрена специальная маркировка. Представлен он будет в виде электронного каталога.

Геворг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета, и Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, что раньше могло считаться токсичным контентом и где находятся нормы на сегодняшний день.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

В России может быть создан реестр токсичного контента

— Сама по себе идея бесполезная. И вот почему: вы пытаетесь контролировать интернет, вычленять правильную и неправильную информацию. Уже есть такая информация, которая запрещена, и ее нужно удалять. Здесь все понятно. Вся остальная должна находиться в свободном доступе. Слово «токсичный» выбрано крайне неудачно. Это слово персональное. Для кого-то информация токсичная, а для кого-то нет. Это может определять только суд. В случаях, когда дают такое определение, возникает возможность злоупотребления чиновниками на местах, потому что в некоторых республиках Северного Кавказа токсичным контентом будут считать любую оппозиционную мысль, — сказал Геворг Мирзаян.

Владимир Шаповалов придерживается другой точки зрения и считает, что общественная инициатива необходима.

— Я не против этой идеи, а горячо ее поддерживаю. Возвращаясь к вопросу, зачем вводить понятие «токсичный» контент, если есть запрещенный. А это нужно, чтобы его не запрещать. Это не норма закона, а некие принципы морали общества. Есть то, что является общественным интересом. И я надеюсь, что в этом контексте данную инициативу и нужно рассматривать, — считает эксперт.

Он приводит в пример антиваксеров — людей, которые агрессивно высказывают свое мнение, которое может навредить обществу. Их высказывания не запрещены, но в случае, если бы инициатива уже заработала, они были бы маркированы.

Ранее эксперт рассказал о способах борьбы со спамом.