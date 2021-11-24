Матч «Зенит» — «Мальме» закончился вничью

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Футболисты Санкт-Петербургского ФК «Зенит» сыграли вничью со шведским «Мальме». Отмечается, что игра состоялась в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» не вошел в плей-офф главного еврокубка. Однако команда продолжит борьбу в Лиге Европы.

Матч завершился со счетом 1:1. На 28-й минуте мяч забил Сорен Риекс, а точный удар Ярослава Ракицкого с пенальти — спас гостей от поражения.

Футболисты «Зенита» расположились на третьем месте в таблице квартета. Команда обеспечила себе третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба вошел в стартовый состав петербургского футбольного клуба «Зенит» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со шведским «Мальме».

Кроме этого, бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы «Зенита» в матче «Мальме». По его мнению, петербургский клуб может обыграть шведов даже без нападающего Сердара Азмуна, который пропустит встречу из-за мышечного спазма. Булыкин отметил, что роль лидера смогут взять на себя другие игроки команды. Он добавил, что стоит ожидать голов от Артема Дзюбы, но и другие игроки могут забить голы.