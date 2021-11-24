Рубль вновь находится в рейтинге самых популярных валют

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В октябре текущего года рубль вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют. Отмечается, что он увеличил свою долю до 0,2 процента в международных расчетах. Об этом говорится в данных системы межбанковских переводов SWIFT.

— На восстановление рублем своих позиций в октябре сказалось сразу несколько факторов, в том числе рост цен на сырьевые товары и положение рубля на пространстве Евразийского экономического союза, — отметил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Кроме этого сообщается, что рубль в июле впервые с 2016 года вошел в данный список, пишет РИА Новости. Однако в сентябре рубль выпал из рейтинга, уступив место венгерскому форинту. Но в прошлом месяце российская валюта вновь заняла 20-е место.

Первое место среди самых популярных валют в октябре текущего года по-прежнему занимал доллар, однако его доля за месяц сократилась на 0,29 процентного пункта — до 39,16 процента.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться. Так, 22 ноября стоимость марки Brent опускалась ниже 78 долларов за баррель впервые с начала октября. Январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,69 процента, до 77,93 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI опускались в цене на 0,56 процента, до 75,19 доллара за баррель.

Цена на нефть в конце первого полугодия 2022 года может достигнуть 120 долларов за баррель. Об этом ранее заявил вице-президент по коммерции и логистике «Роснефти» Отабек Каримов.

При этом доллар продолжит сохранять свои позиции на мировом рынке еще ближайшие полгода. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич. По его словам, следующее укрепление доллара следует ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС во второй половине 2022 года.