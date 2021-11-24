Украина раскрыла ложь США о «вторжении» России

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Украинский военный, полковник запаса Олег Жданов считает, что США специально нагнетают напряжение вокруг имеющихся у России военных планов. В своей статье для издания «Главред» эксперт написал, что это происходит с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу.

Он поделился мнением, что Вашингтон пытается «убить двух зайцев». Он хочет помешать договоренностям обеих сторон, а также оказать давление на Россию.

— У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете, — подчеркнул Жданов.

Также полковник заявил, что Америка намеренно искажает факты об агрессии со стороны России, поскольку не хочет «уходить из Украины».

— Россия — последняя страна, которая заинтересована воевать с Киевом, — заключил эксперт.

До этого Госдеп США заявил, что не знает намерений России и отталкивается от известных схем. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что американские власти знакомы со схемами, по которым действует Москва.

В понедельник, 22 ноября, агентство Bloomberg писало, что американская разведка считает, что Россия якобы может напасть на Украину в начале 2022 года.

В этот же день в СВР заявили, что провокационная политика Запада укрепляет чувство вседозволенности Украины. Информация Госдепа о концентрации войск для вторжения на Украину является абсолютно ложной, подчеркнули в службе.