Прощание с Ниной Руслановой завершилось в Доме кино в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Центральном доме кинематографистов в Москве завершилось прощание с народной артисткой России Ниной Руслановой.

Проститься с актрисой пришли ее близкие и коллеги, среди которых Людмила Зайцева, Сергей Никоненко, Александр Пашутин, Михаил Васьков, Сергей Дроботенко и другие. Они поделились воспоминаниями о легендарной артистке.

Рядом с гробом находились ближайшие родственники Руслановой, в том числе ее дочь Олеся, пишет РИА Новости.

Нину Ивановну проводили в последний путь аплодисментами.

Видео: Telegram-канал «360»

Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова умерла после продолжительной болезни в возрасте 75 лет 21 ноября. Возможной причиной ее смерти стал коронавирус.

23 ноября стало известно, что следователи начали проверку по факту смерти Руслановой после того, как ее дочь Олеся Рудакова заявила, что родственники «умоляли врачей» положить артистку в реанимацию. СК проверит действия врачей на предмет халатности, которая могла привести к смерти пациента.

За творческую карьеру актриса сыграла во многих культовых лентах. Среди них «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем» и многие другие.

В разные годы Русланова служила в театрах имени Вахтангова, Маяковского и Рубена Симонова. В 1988 году артистка стала сниматься в картинах Киностудии имени Горького. В 1998 году она удостоилась звания народной артистки России.