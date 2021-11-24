«Оцениваем очень положительно»: в Кремле поддержали письмо врачей противникам вакцинации

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Кремле в курсе открытого письма 11 российских врачей антипрививочникам и положительно оценивают инициативу пригласить противников вакцинации в «красную зону» для больных коронавирусом. Об этом в среду, 24 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В курсе, оцениваем очень положительно, — ответил Песков на вопрос журналиста об отношении Кремля к открытому письму.

Песков уточнил, что Россия не единственная страна, где проявляются такие настроения. По его словам, во всем мире существует определенная прослойка таких людей. Самих врачей, написавших письмо, пресс-секретарь назвал героями, которые уже два года спасают жизни людей от коронавируса.

— Можно надеяться, что авторитет тех людей, которые подписали обращение, непререкаемый авторитет, поможет хотя бы кому-то из этих людей изменить свою точку зрения, — передает слова Пескова РИА Новости.

11 известных российских врачей написали открытое письмо противникам вакцинации, среди которых немало известных артистов и политиков. Врачи предложили антипрививочникам посетить реанимации и морги, чтобы их мнение о необходимости вакцинации изменилось.