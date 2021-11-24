Путин поддержал идею о продлении сертификатов для перенесших COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Срок действия сертификатов для переболевших коронавирусом следует продлить до года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 24 ноября.

— Так и будем делать, согласен с вами, — ответил глава государства на идею вице-премьера Татьяны Голиковой.

Год является оптимальным в настоящее время сроком действия сертификатов для переболевших, уточнил он. Нынешние сертификаты действуют в течение шести месяцев, приводит слова Голиковой сайт Кремля.

24 ноября Голикова также рассказала, что Москва и Липецкая область близки к достижению коллективного иммунитета от COVID-19 в 80 процентов. По ее словам, власти ожидают, что через две–три недели данные регионы приблизятся к данной планке.

1/2 2/2

23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество заболевших коронавирусом в Москве снизилось за последние три недели. Он отметил, что в указанный период город показал хорошую динамику по COVID-19. Мэр добавил, что дальнейшее развитие сценариев заболевания в столице неизвестно, из-за чего никто не может дать точную гарантию, наступит или нет следующая волна пандемии.