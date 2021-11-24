Юрий Лоза прокомментировал поведение звезд, которые подняли гонорары в пандемию

Фото: Youtube / Юрий Лоза

Музыкант и исполнитель Юрий Лоза заявил, что его озадачила уловка звезд эстрады, поднявших гонорары за выступление в разгар пандемии.

Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса все стараются затянуть пояса, а не набивать себе цену. В подобных условиях причина возросших аппетитов артистов не вполне ясна, добавил он. Ведь многие люди столкнулись с финансовыми трудностями в период пандемии.

— Почему вдруг цены на корпоративы поднялись, я понять не могу. Я не понимаю логики. За счет чего вдруг поднять цены на корпоративы? Что, мы лучше стали жить? — отметил он в комментарии «Царьграду».

Певец добавил, что никто из его знакомых не стал поднимать гонорар в этом году.

Ранее Член Национальной ассоциации организаторов мероприятий Павел Воронцов заявил, что популярные исполнители повысили свои гонорары за участие в новогодних корпоративах.

До этого Юрий Лоза объяснил, почему его не приглашают на «Голубой огонек».