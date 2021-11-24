Юрист объяснил, что стоит за словами Бастрыкина о Моргенштерне и наркотиках

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Глава Следственного комитета РФ заявил, что рэпер Моргенштерн, «по сути, торгует наркотиками, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи». Эти слова прозвучали накануне на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» в Москве.

Юрист Любим Лущик в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что означает заявление главы СК для рэпера и могут ли на него подать в суд.

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— Не существует таких процессуальных действий, когда глава СК выступает на конференции, и это является процессуальным основанием, чтобы было возбуждено дело. Все должно быть в документальном виде. Если у него есть основания, то тогда будут действия, которые должны привести к проверкам, чтобы выявить или опровергнуть эту информацию. Я сторонник мнения, что Александр Иванович выразил то, что уже накипело у многих: то, что идет с экранов, является пропагандой. И как раз Моргенштерн в июне был Мосгорсудом оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду этой гадости. Все понимают, о чем идет речь, — сказал эксперт.

Он отметил, что у Моргенштерна есть возможность обратиться с заявлением о проведении лингвистической экспертизы.

— Если речь идет о клевете, то это, конечно, уголовная статья. Сами признаки клеветы сложно доказуемы. Это сложная статья, по которой привлекают граждан. Если говорить о статье «Защита чести и достоинства», то это Кодекс об административных нарушениях, где предусмотрены штрафы, — объяснил юрист.

Адвокат артиста Сергей Жорин заявил, что рэпер Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, поскольку сферой его деятельности является музыка. 24 ноября стало известно, что музыкант покинул Россию и направился в Белоруссию. Представитель музыканта информацию об этом не подтвердил и не опровергнул.

В июне рэпера Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ в двух музыкальных композициях. Адвокатом артиста при рассмотрении дела также был Сергей Жорин.