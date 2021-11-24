Снегопад не повлиял на график движения поездов на МЖД

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Снегопад, начавшийся в среду, 24 ноября, не отразился на графике движения поездов на Московской железной дороге (МЖД). Об этом рассказали в пресс-службе магистрали.

— Движение поездов на Московской железной дороге, в том числе по Московскому центральному кольцу (МЦК), первому и второму маршрутам Московских центральных диаметров (МДЦ-1 и МЦД-2) осуществляется в штатном режиме, — сообщается в материале.

В ведомстве отметили, что если снегопад будет усиливаться, сотрудники МЖД готовы воспользоваться дополнительными силами для очистки путей и платформ от снега, чтобы обеспечить пассажирам стабильность, безопасность и комфорт перевозок.

По словам пресс-службы, пассажирам следует быть внимательнее и соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях ухудшенной видимости. Необходимо переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки.

24 ноября в столичном комплексе городского хозяйства рассказали, что до конца суток в Москве сохранится снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега на данный момент составляет более одного сантиметра.