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Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Гаркалина

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Гузеева оправдалась за слова об отсутствии прививки у Гаркалина
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что не знала на самом деле, был ли привит покойный артист Валерий Гаркалин от коронавируса.

— В полемике с беснующимися ковид-диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! — рассказала артистка.

Она отметила, что попыталась защитить его от «своры сумасшедших», а не уличить. Гузеева подчеркнула в Instagram, что никогда не утверждала о покупке Гаркалиным сертификата о вакцинации.

Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока на фоне коронавирусной инфекции в возрасте 67 лет в субботу, 20 ноября. Перед смертью он успел составить завещание.

Имущество в наследство получат дочь и внук артиста. Траурная церемония прощания с Гаркалиным прошла во вторник, 23 ноября, в Учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС) в Москве.

После этого его похоронили на Миусском кладбище в Москве рядом с могилой его жены, которая умерла в 2009 году от онкологии. Валерий и Екатерина познакомились, когда будущий актер еще учился в Академии имени Гнесиных. Екатерина там преподавала. Молодые люди несколько лет тайно встречались, а затем зарегистрировали свои отношения.

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