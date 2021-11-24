Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В московских аэропортах задержано и отменено 24 рейса, сообщает сервис«Яндекс.Расписания».

Так, во Внукове три рейса задержано и два отменено, в Домодедове 14 рейсов задержали и два отменили.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержано три рейса, передает сервис.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

23 ноября стало известно, что за прошедшие месяцы текущего года столичный аэропорт Шереметьево принял более 25,8 миллиона пассажиров. В авиагавани отметили, что такой показатель почти на 50 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года.

24 ноября в пресс-службе аэропорта «Домодедово» рассказали о трудностях в работе из-за снегопада. По информации пресс-службы, аэропорт из-за сильного снегопада периодически закрывает взлетно-посадочные полосы (ВПП) для очистки снега.

Также 24 ноября в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что до конца суток в Москве сохранится снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега на данный момент составляет более одного сантиметра.