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СМИ: Байден планирует убрать санкции против «Северного потока — 2» из бюджета

Юлия Курганова

Политика
СМИ: Байден планирует убрать санкции против «Северного потока — 2» из бюджета
Фото: whitehouse

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена пытается через демократов в конгрессе исключить санкции против «Северного потока — 2» из оборонного бюджета страны.

На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен и другие высокопоставленные сотрудники Белого дома общались с рядом конгрессменов и призывали их отменить поправки к оборонному бюджету на 2022 год с санкциями против компаний, которые участвуют в проекте.

Отмечается, что таким способом администрация президента США пытается не допустить введения финансовых ограничений для фирм из ФРГ.

Этот шаг, как утверждается в материале издания Foreign Policy, «вызвал гнев со стороны республиканцев в конгрессе».

Поправки к оборонному бюджету США на следующий год, которые содержат санкции против «Северного потока — 2», внесли шесть сенаторов от Республиканской партии.

СМИ: Байден планирует убрать санкции против «Северного потока — 2» из бюджета Фото: Вечерняя Москва

США считают, что «Северный поток — 2» скоро начнет свою работу. Ежеквартальный доклад по «Северному потоку — 2» был представлен в Конгресс администрацией президента США Джо Байдена в понедельник, 22 ноября. В связи с этим Госдепартамент заявил о введении новых санкций в связи со строительством и работой газопровода.

Во вторник, 23 ноября, стало известно, что США начали вводить санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Санкции вводятся в отношении двух судов и одной компании, которая связана с Россией.

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