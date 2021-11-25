Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали одиннадцать рейсов и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны пять рейсов. А в аэропорту Внуково отменены четыре рейса.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

23 ноября стало известно, что за прошедшие месяцы текущего года столичный аэропорт Шереметьево принял более 25,8 миллиона пассажиров. В авиагавани отметили, что такой показатель почти на 50 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года.

24 ноября в пресс-службе аэропорта «Домодедово» рассказали о трудностях в работе из-за снегопада. По информации пресс-службы, аэропорт из-за сильного снегопада периодически закрывает взлетно-посадочные полосы (ВПП) для очистки снега.

Также 24 ноября в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что до конца суток в Москве сохранится снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега на данный момент составляет более одного сантиметра.