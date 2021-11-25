Биолог объяснила самоуничтожение «дельта»-штамма в Японии

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Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предположила, почему в Японии исчез «дельта»-штамм COVID-19.

— Поскольку в Японии была одна дельта, в ней, как сообщают японские коллеги, накопились мутации в белке nsp14. А этот белок определяет способность вируса исправлять мутации. Но поскольку сам nsp14 «испортился», то исправить уже ничего не мог, ошибки стали множиться бесконтрольно. И, в конце концов, вирус пришел к печальному для себя финишу, — пояснила она.

Ученый отметила, что шанса на исчезновение коронавируса в России по японскому сценарию нет. Она объяснила это тем, что в Японии не было большого разнообразия штаммов, как в Европе и РФ. К тому же островное государство изолировано естественными границами, а японцы строго соблюдают все ограничения, сообщает здание «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в Японии значительно снизилась, после того как штамм «дельта» самоликвидировался. В течение трех месяцев в стране фиксировались рекорды суточной заболеваемости, которая варьировалась в пределах 26 тысяч случаев. 24 ноября всего пять случаев коронавируса за сутки было зафиксировано в Токио, что является минимальным числом заражений за год. В целом по стране отмечено 77 случаев COVID-19, но в 31 из 47 префектур не выявлено ни одного случая.

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Эксперты заявили о завершении четвертой волны коронавируса в России. Об этом свидетельствуют данные центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ. По словам специалистов, о снижении заболеваемости свидетельствует количество отрицательных ПЦР-тестов от общего числа проб.