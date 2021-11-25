Украинский эксперт придумал способ заставить Россию продлить транзит газа

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Россия будет вынуждена продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор, если Запад «не позволит» Кремлю запустить «Северный поток — 2». Об этом заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Он уверен, что только давление на трубопровод может заставить РФ «сделать жест доброй воли» по отношению к Украине.

— Если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию по «Северному потоку — 2» как проекту, что не соответствует европейским интересам и принципам, тогда России будет некуда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое, — написал эксперт в статье для издания «Главред».

При этом Гончар утверждает, что продление соглашения о транзите газа через Украину в настоящее время «не входит в планы России».

По его мнению, цель Кремля — обнулить Украину по транзиту российского газа раньше, чем истечет срок действия нынешнего договора.

Политолог назвал условие заключения нового контракта на транзит между Украиной и РФ. Михаил Погребинский заявил, что у Киева есть только один путь, чтобы заключить новое соглашение с Москвой на транзит газа. Эксперт отметил, что существует немало факторов, влияющих на дальнейшую судьбу «транзитных» отношений России и Украины. В частности, запуск «Северного потока — 2».