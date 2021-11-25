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Сергей Собянин: В крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет

Евгений Белоусов

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Сергей Собянин: В крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В крупных коммунальных предприятиях Москвы мигрантов практически нет, но они еще остались на уровне Государственных бюджетных учреждений (ГБУ). Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУ, где много «дворницкого» труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться, — передает слова Сергея Собянина РИА Новости.

17 ноября, Собянин поручил уменьшить количество строителей-мигрантов на объектах реновации жилищного фонда в городе. Он отметил, что для реализации поручения необходимо привлечь специалистов из разных регионов России, повысить заработную плату и создать комфортные условия труда.

Позднее мэр сообщил, что количество работающих мигрантов на стройках Москвы уменьшилось более чем в два раза. По словам главы города, власти Москвы давно работают над постепенным вытеснением и замещением мигрантов на ключевых проектах столицы. Собянин подчеркнул, что российские специалисты, москвичи или люди, которые приезжают из других регионов, постоянно работают в этих отраслях и имеют совершенно иной уровень квалификации.

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