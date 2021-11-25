Эксперт назвал признаки, по которым можно распознать телефонных мошенников

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Эксперт-консультант по банкротству компании Алексей Сорокин объяснил, как действовать, если гражданину звонят представители правоохранительных органов. Зачастую от имени силовиков действуют мошенники, которые вымогают крупные денежные суммы.

По словам эксперта, любые звонки от людей, которые представляются правоохранительными органами, должны насторожить, особенно если в номере телефона высвечивается код другого региона.

Представители правоохранительных органов не будут по телефону выяснять обстоятельства имущественного положения человека, номера банковских карт, состояние счетов в банках. Подобные вопросы они могут задать при беседе в отделе полиции.

Эксперт добавил, что мошенники чаще всего звонят в неудобное время: рано утром или поздно вечером.

Эксперт советует попросить звонящего сообщить свою фамилию, имя, отчество, звание и занимаемую должность. Затем попросить перезвонить позже. В это время можно проверить, действительно ли данный сотрудник работает в конкретном отделе.

Контакты «горячих линий» всех правоохранительных структур можно найти в Сети, передает издание «Невские новости».

До этого эксперты рассказали о новых схемах мошенников.