Число погибших при задымлении шахты под Кемерово увеличилось до десяти

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Число погибших от задымления на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области увеличилось до десяти человек. Об этом сообщили в экстренных службах по региону в четверг, 25 ноября.

— Пострадали 54 человека, десять из них погибли, — передает РИА Новости.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 25 ноября под Кемерово. Там произошло задымление в шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Причиной задымления стало воспламенение угольной пыли.

На момент задымления в шахте находились 285 человек. На поверхность подняты 239 шахтеров. В шахте остаются 46 человек. В больницы доставлены 43 пострадавших. Четверо из них — в тяжелом состоянии, 39 в состоянии легкой и средней тяжести.

На месте происшествия работают 19 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России. Они поддерживают связь с людьми на глубине шахты.

Похожий случай произошел в начале ноябре в Казахстане. Тогда в пресс-службе местного МЧС рассказали, что в стране погибли шесть шахтеров, двое пострадали в результате выброса метана на шахте «Абайская» в Карагандинской области. Инцидент произошел 7 ноября в 09:00 по местному времени в городе Абай на шахте «Абайская» в забое вентиляционного штрека К10.