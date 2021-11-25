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Молодой москвич съел мухоморы и попал в больницу

Илья Ашуров

Происшествия
Молодой москвич съел мухоморы и попал в больницу
Фото: Pixabay
улицы Маросейки Карта всех событий

В Москве молодой человек съел ядовитые грибы и попал в больницу с сильным отравлением. Об этом в четверг, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», помощь врачей потребовались 27-летнему парню. Скорая помощь забрала его с улицы Маросейки и доставила в больницу. Опросить пациента не удалось из-за того, что он находился в тяжелом состоянии.

Позже мужчине поставили предварительный диагноз — отравление мухоморами. Как именно произошло отравление, пока неизвестно.

В последнее время информацией о поглощении мухоморов все чаще появляется в интернете. Люди пишут о рецептах, хитростях сбора, заготовки и хранения этого опасного гриба. О том, почему это происходит и зачем россияне едят мухоморы, читайте в материале «ВМ».

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